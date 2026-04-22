Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:00
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Accolto il ricorso

Assolto in appello il segretario del Comune di Corigliano Rossano Paolo Lo Moro

Ribaltata la condanna di primo grado. Per i giudici «il fatto non costituisce reato»

Pubblicato il: 22/04/2026 – 18:13
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Assolto in appello il segretario del Comune di Corigliano Rossano Paolo Lo Moro

CATANZARO La Corte d’Appello di Catanzaro (Terza sezione penale) ha assolto Paolo Lo Moro, segretario generale del Comune di Corigliano Rossano, con la formula «perché il fatto non costituisce reato», riformando integralmente la precedente sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Castrovillari il 10 dicembre 2024. Il collegio – composto dal presidente Antonio Battaglia e dai consiglieri Carlo Fontanazza e Paola Ciriaco – ha accolto l’impugnazione proposta dalla difesa rappresentata dagli avvocati Nunzio Raimondi e Aldo Ferraro, ribaltando così l’esito del giudizio di primo grado celebrato con rito abbreviato.
In precedenza, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari aveva condannato Lo Moro a due anni di reclusione, con pena sospesa. Il procedimento era nato da un’inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, che aveva coinvolto diversi appartenenti alla Polizia municipale. La decisione della Corte d’Appello chiude ora la posizione di Lo Moro con un’assoluzione piena, segnando un significativo ribaltamento dell’impianto accusatorio emerso in primo grado. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
aldo ferraro
Appello
assolto Lo Moro
assolto segretario del Comune di Corigliano Rossano
Lo Moro
paolo lo moro
raimondi
Rilevanti
segretario del Comune di Corigliano Rossano
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x