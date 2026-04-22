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il voto in aula
Danni da maltempo in Calabria, il decreto Niscemi è legge
Via libera definitivo del Senato
Pubblicato il: 22/04/2026 – 18:53
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Via libera definitivo del Senato al cosiddetto decreto Niscemi. Il provvedimento introduce misure urgenti dopo il maltempo che dal 18 gennaio ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria ed è stato votando per alzata di mano. In aula Avs ha annunciato il voto contrario mentre a quanto si apprende, gli altri gruppi di opposizione si sono astenuti. Approvato già alla Camera, è così convertito in legge.
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