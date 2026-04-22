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Il Governo impugna la legge urbanistica della Regione Calabria

Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri su proposta di Roberto Calderoli

Pubblicato il: 22/04/2026 – 19:00
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Il Governo impugna la legge urbanistica della Regione Calabria

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato otto leggi regionali e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Calabria n. 7 del 25/02/2026, recante ”Integrazioni della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria)”, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, violano gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. 

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