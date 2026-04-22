Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il cold case
Omicidio in Svezia, chiesta la conferma dell’ergastolo per il calabrese Aldobrandi
È accusato di aver ucciso una 21enne
Pubblicato il: 22/04/2026 – 17:56
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il procuratore generale presso la Corte di Appello di Genova, Enrico Zucca, ha chiesto oggi la conferma dell’ergastolo per Salvatore Aldobrandi, 76 anni, originario di San Sosti (Cosenza), ma da anni residente a Sanremo, condannato in primo grado al carcere a vita, il 15 dicembre 2025, dalla Corte di Assise di Imperia, con l’accusa di omicidio volontario, aggravato dai motivi abbietti, per avere ucciso Sargonia Dankha, 21 anni, di origini irachene, naturalizzata svedese, sparita nel nulla nel primo pomeriggio del 13 novembre del 1995 a Linköping, in Svezia.
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali