Liceo classico di Locri, genitori e studenti in piazza: «Basta ritardi, la scuola merita rispetto»

La protesta

È confermata la manifestazione pubblica di domani, giovedì 23 aprile, organizzata dal Comitato spontaneo dei genitori e dagli studenti del liceo classico di Locri. L’iniziativa avrà inizio alle ore 9 con partenza dalla sede del Polo liceale Zaleuco Oliveti Panetta Zanotti, in via F. Panzera, a Locri, e si snoderà lungo corso Matteotti fino a piazza Don Bosco, davanti all’ingresso posteriore del liceo classico, attualmente unico accesso alla struttura. La sede del prestigioso istituto è stata per anni abbandonata a se stessa, fino a essere ridotta in uno stato fatiscente.

Quello che doveva essere l’anno della svolta, con l’intervento di ristrutturazione finalizzato a restituire al palazzo il suo originario splendore, si è trasformato per gli studenti in un vero e proprio calvario. Le evidenze fotografiche e video raccolte negli ultimi mesi documentano i ripetuti allagamenti degli ambienti interni. A seguito del sopralluogo della scorsa settimana, i vigili del fuoco hanno dichiarato la struttura inagibile, disponendo la chiusura dell’istituto in attesa delle verifiche dei tecnici autorizzati. A causa di tale chiusura, la dirigenza ha ritenuto di disporre turni pomeridiani, in assenza di strutture alternative sul territorio. Questa soluzione, di fatto, si è rivelata impraticabile, soprattutto per le ben note carenze della mobilità negli orari pomeridiani.

Con la manifestazione di domani i promotori intendono evidenziare le seguenti questioni irrisolte:

Perché l’ultimazione dei lavori, prevista originariamente in 150 giorni, si protrae da nove mesi? Per quale motivo, in questo arco di tempo, il cantiere è rimasto quasi sempre inattivo? Quando, la scorsa estate, è stata data l’autorizzazione all’utilizzo del primo piano, quali lavori di manutenzione sono stati effettuati al fine di scongiurare la situazione in cui oggi versa la scuola, essendo prevedibili le conseguenze in presenza di piogge?

La manifestazione, alla quale parteciperanno anche rappresentanti politici e sindacali del territorio, rappresenta un momento di partecipazione civile e democratica volto a richiamare l’attenzione delle istituzioni e a sollecitare azioni tempestive per garantire il diritto allo studio in condizioni di sicurezza e dignità. Il Comitato dei genitori, insieme con gli studenti e con l’intera comunità scolastica, ritiene non più rinviabile un intervento concreto e risolutivo da parte degli enti competenti, non potendo la lesione dei diritti degli studenti costituire il salvacondotto di chi, a più e diversi livelli, ha responsabilità nell’attuale situazione. Apprezziamo la condivisione, da parte della dirigente scolastica, delle esigenze degli studenti, nell’accogliere la richiesta del Comitato di scorporare le assenze imposte in questi giorni ai ragazzi per motivi a loro non imputabili. La comunità è amareggiata. Il liceo classico di Locri rappresenta da sempre un fiore all’occhiello del territorio e un punto di riferimento fondamentale per l’intera Locride, accogliendo studenti provenienti da numerosi comuni e svolgendo un ruolo centrale nella formazione culturale delle nuove generazioni. Per questo merita rispetto e attenzione. Prendiamo atto che soltanto a seguito dell’annunciata manifestazione i soggetti interessati hanno disposto, solo oggi, l’apertura dei locali. La nostra vigile attenzione rimane però alta, con l’auspicio che, a seguito della protesta, gli organi preposti garantiscano l’immediata e celere prosecuzione dei lavori di ristrutturazione e la loro conclusione, considerando anche che il nuovo anno scolastico è ormai alle porte.

Si invitano le istituzioni e la cittadinanza dell’intero comprensorio a partecipare numerosi.

Il Comitato dei genitori “Pro Liceo Classico”