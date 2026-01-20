Championship Us Acli-iMARCOs: Castiglione super contro l’Oratorio San Nicola

futsal

COSENZA Giornata ricca di gol nel campionato Championship Us Acli-iMARCOs. In vetta resta equilibrio, con più squadre racchiuse in pochi punti e classifiche ancora aperte.

Successo netto per il Castiglione Cosentino Futsal, che supera 9-1 l’Or. San Nicola. Protagonista assoluto Emilio Puia, autore di cinque reti, ben supportato dalla tripletta di Guido Caputo e dal gol di Fernando Miceli. Per l’Oratorio San Nicola l’unica marcatura porta la firma di Francesco Orrico.

Finisce in parità il confronto tra S. Vincenzo La Costa e Lattarico C5, che chiudono sul 6-6 al termine di una gara combattuta. Per i padroni di casa tripletta di Franco Crivaro, doppietta di Settembrino Basile e rete di Giuseppe Lo Bianco. Sul fronte Lattarico rispondono Francesco Raddi, autore di una tripletta, e i gol di Samuele Bottino, Riccardo Lupo e Alex De Luca.

Vittoria esterna per lo Sporting Casali del Manco, che passa 1-0 sul campo de I Ragazzi del Ghetto grazie alla rete decisiva di Gianluca Covelli.

La sfida tra Vsg Rose Futsal e Wild Boars ha non esito a tavolino in favore dei Wild Boars.

Rinviata, infine, la gara tra Asd Conflenti Trekking e Nuova Celico, che verrà recuperata il 6 febbraio.

Classifica

Ies C5 18; Castiglione Cosentino Futsal 17; Sporting Cdm 16; Lattarico C5 16; Conflenti Trekking 15; I Ragazzi del Ghetto 13; Wild Boars 11; S. Vincenzo La Costa 11; Nuova Celico 10; Vsg Rose Futsal 0; Or. San Nicola 0.

Classifica marcatori

Puia E. (Castiglione Cosentino Futsal) 24; Vescio F. (Conflenti Trekking) 15; Basile S. (S. Vincenzo La Costa) 13; Orrico F. (Or. San Nicola) 12; Raddi F. (Lattarico C5) 12.