le designazioni
Conegliano arbitrerà Catania-Cosenza, Gemelli allo “Scida” per Crotone-Potenza
Resi noti i direttori di gara della 23esima giornata del campionato di serie C , girone C
Pubblicato il: 20/01/2026 – 15:18
ROMA Sono stati resi noti oggi i direttori di gara della 23esima giornata del campionato di serie C , girone C. Audace Cerignola-Monopoli: Leonardo Mastrodomenico di Matera; Benevento-Siracusa: Edoardo Gianquinto di Parma; Casarano-Picerno: Andrea Mazzer di Conegliano; Casertana-Trapani: Andrea Migliorini di Verona; Catania-Cosenza: Francesco Zago di Conegliano; Crotone-Potenza: Enrico Gemelli di Messina; Giugliano-Cavese: Cristiano Ursini di Pescara; Latina-Foggia: Erminio Cerbasi di Arezzo; Sorrento-Salernitana: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato; Team Altamura-Atalanta U23: Leonardo Di Mario di Ciampino.
