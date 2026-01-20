Cosenza, il Cardinale Pizzaballa visiterà il Santuario Diocesano Ss Crocifisso

l’evento

COSENZA «Con immensa gioia annunciamo che nella mattinata di venerdì 13 febbraio 2026 visiterà il nostro Santuario il Patriarca di Gerusalemme, Sua Beatitudine il Cardinale Pierbattista Pizzaballa». E’ quanto si legge sulla pagina facebook del Frati Minimi Cappuccini di Cosenza-Santuario Diocesano Ss Crocifisso. «Si tratta – si legge ancora – di un evento davvero straordinario che segna in maniera ancor più significativa il legame di fede, di preghiera e di carità sancito con la Custodia di Terra Santa ed in particolare con la Basilica del Santo Sepolcro, alla quale il Santuario del SS. Crocifisso è gemellato. In attesa del programma della visita, prepariamoci sin d’ora ad un’accoglienza che esprima il nostro entusiasmo, la nostra gratitudine e testimoni la necessaria solidarietà alla Terra di Gesù, ancora segnata da povertà e guerre».

