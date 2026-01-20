L’Amleto “a pezzi” di Ernesto Orrico per la ripartenza del Piccolo Teatro Unical

palcoscenico

RENDE Si annuncia come un anno intenso quello che la compagnia Teatro Rossosimona diretta da Lindo Nudo si appresta ad affrontare fra riprese di spettacoli, nuove produzioni, ospitalità di altre compagnie e laboratori teatrali.

Molti gli appuntamenti in programma, a cominciare dalla messa in scena dello spettacolo “Hamlet in Pieces”, scritto, diretto e interpretato da Ernesto Orrico, sul palcoscenico del Piccolo Teatro Unical giovedì 22 gennaio alle 20:30.

Un’originale rilettura della celeberrima tragedia di William Shakespeare nella quale i personaggi shakespeariani trovano nuova forma in una narrazione contemporanea a cui hanno contribuito, nella stesura drammaturgica, Vincenza Costantino e Manolo Muoio.

Amleto è una tragedia di vendetta e sangue, di dubbio e azione, un gioco di incastri e svelamenti che nella contemporaneità si presta alla frammentazione, al ritornello, alla dimenticanza, alla sparizione; è un pièce che va inevitabilmente a pezzi. Orazio, stralunato cantastorie, nella trama delineata da Orrico, armeggia tra microfoni, amplificatori, interruttori, effetti elettronici, non ha bisogno di maestranze efficienti e nascoste, di tecnici solerti e servitori accondiscendenti. Gli spettri della tragedia scespiriana escono dal suo computer, archivio di musiche, voci, ambienti e rumori. Il suo raccontare la causa di Amleto va avanti tra tagli e salti, confondendo tempi e luoghi, alludendo e dimenticando, riassumendo e cambiando.

Una produzione di Teatro Rossosimona nella quale il monologo recitato da Ernesto Orrico è impreziosito dalle musiche originali di Massimo Palermo, dalla grafica di Raffaele Cimino e dal disegno luci di Jacopo Caruso. La direzione di produzione è a cura di Lindo Nudo.

