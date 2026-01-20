Maltempo, emergenza continua. Evacuate 100 famiglie nel Catanzarese

calabria in ginocchio

CATANZARO Il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha riunito oggi il Centro Coordinamento Soccorsi per monitorare la situazione del maltempo in atto sulla regione. Lo riferisce lo stesso De Rosa sui social. Alla riunione erano presenti i sindaci della provincia, oltre a tutte le componenti dell’emergenza. Le previsioni indicano allerta rossa in gran parte della regione, con un possibile sensibile incremento delle precipitazioni e delle raffiche di vento nelle prossime 12 ore. Per quanto concerne gli interventi effettuati, sono circa 70 quelli a cura dei Vigili del Fuoco, prevalentemente diretti alla rimozione di ostacoli sulle carreggiate e di alberi caduti. Sempre di piccola entità quelli di Anas e della Provincia sulle arterie stradali di competenza dove la percorribilità si presenta regolare. Sorical ha annunciato l’ultimazione di interventi di rispristino di una condotta addutrice che ha provocato una interruzione della erogazione idrica nei quartieri Sala e in via De Filippis a Catanzaro. Completata nella notte l’evacuazione a carattere preventivo di 100 nuclei familiari nella frazione di Roccelletta di Borgia, alle porte del capoluogo, che hanno trovato sistemazione presso familiari e che si aggiungono a quelli che nella giornata di ieri hanno interessato i Comuni di San Sostene, Simeri Crichi e il quartiere Piterà di Catanzaro. “Il sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore – ha inteso raccomandare ulteriormente il Prefetto Castrese De Rosa – induce a richiamare la responsabilità dei cittadini sull’importanza di adottare comportamenti adeguati di autoprotezione, improntati alla massima cautela. I cittadini sono invitati a evitare spostamenti non necessari astenendosi, in particolare, dall’avvicinarsi ad aree già interdette come lungomari o sottopassi, strade in pendenza e zone notoriamente soggette ad allagamenti nonché in prossimità di fiumi, torrenti e corsi d’acqua, che potrebbero essere interessati da improvvisi innalzamenti del livello idrico o fenomeni di piena”. A tal proposito le Forze dell’Ordine e le Polizie Locali stanno costantemente monitorando le aree rivierasche per interdire a curiosi di sostare in modo improprio. Le strutture competenti sono sempre al lavoro per garantire interventi tempestivi in caso di necessità. “La collaborazione dei cittadini, attraverso comportamenti prudenti e responsabili – si raccomanda – è essenziale per ridurre i rischi e tutelare l’incolumità di tutti”. (c. a.)

