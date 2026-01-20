Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:52
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’operazione

Operazione “Car-Cash”, il plauso di Nesci a Carabinieri e Procura di Reggio Calabria

L’europarlamentare: lo Stato è presente, sicurezza e legalità diritti concreti

Pubblicato il: 20/01/2026 – 16:39
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Operazione “Car-Cash”, il plauso di Nesci a Carabinieri e Procura di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA «Desidero esprimere il mio più sentito plauso all’Arma dei Carabinieri e alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria per la maxi operazione “Car-Cash” condotta nelle ultime ore nel quartiere di Arghillà, frutto di un lavoro investigativo complesso e articolato, a tutela dei cittadini onesti e della sicurezza del territorio».  Lo dichiara in una nota l’europarlamentare calabrese Denis Nesci, commentando l’attività che ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di reati connessi ai furti di autovetture, alla ricettazione, alle estorsioni attraverso il cosiddetto “cavallo di ritorno” e alla detenzione e al porto abusivo di armi. «La risposta dello Stato — prosegue Nesci — è netta e deve restare ferma: legalità e sicurezza non sono parole astratte, ma diritti concreti delle famiglie, dei lavoratori, degli anziani, di chi ogni giorno subisce furti, intimidazioni e paura. Allo stesso tempo, ribadisco un principio imprescindibile: la lotta alla criminalità non può e non deve mai trasformarsi in una stigmatizzazione collettiva di un quartiere o di una comunità. Le responsabilità sono sempre individuali e saranno accertate nelle sedi giudiziarie, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza». «Arghillà — conclude l’europarlamentare — ha bisogno di sicurezza, certamente, ma anche di un piano serio e strutturale di rigenerazione urbana e sociale: scuola, servizi, lavoro, presidio educativo, riqualificazione degli spazi e una legalità quotidiana che si traduca in opportunità reali. Solo così si costruisce una presenza dello Stato forte, credibile e duratura».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
arghllà
car cash
CRONACA
nesci
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x