Ultimo aggiornamento alle 20:26
la missione

Trasporto sanitario urgente per un neonato da Lamezia Terme a Napoli

Il piccolo era ricoverato alla Dulbecco di Catanzaro. Volo dell’Aeronautica Militare con G650 del 31° Stormo di Ciampino

Pubblicato il: 20/01/2026 – 19:15
ROMA Volo sanitario d’urgenza per un neonato di appena un mese di vita, trasportato nel pomeriggio da Lamezia Terme a Napoli-Capodichino a bordo di un velivolo G650 del 31° Stormo di Ciampino dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, in imminente pericolo di vita, era ricoverato all’Ospedale Dulbecco di Catanzaro e necessitava di un trasferimento urgente all’Ospedale Santobono di Napoli. Il volo è stato attivato su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, reparto pronto a intervenire per questo tipo di missioni. Dopo aver completato le procedure di imbarco e preparazione, il G650 è decollato da Ciampino nelle prime ore del pomeriggio per raggiungere l’aeroporto di Lamezia Terme, dove ha imbarcato il piccolo paziente a bordo con l’ausilio di un’apposita culla termica e sotto l’assistenza di un’equipe medica specializzata. Subito dopo, il velivolo ha fatto rotta verso Napoli-Capodichino, dove è atterrato poco dopo le ore 16:00. Da lì il neonato è stato trasferito in ambulanza all’Ospedale Santobono per il ricovero. (Ansa)

