Una giornata per migliorare la qualità di vita dei pazienti con fibromialgia

CATANZARO L’Università Magna Graecia di Catanzaro e l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Renato Dulbecco”, in collaborazione con la Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle cure primarie, promuovono una giornata dedicata ai pazienti con fibromialgia, patologia che – da diversi anni – risulta essere inserita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nella classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati. L’iniziativa, in programma giovedì 22 gennaio, è realizzata grazie al laboratorio di Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport diretto dal prof. Gian Pietro Emerenziani, all’UOC di Farmacologia Clinica diretta dal prof. Luca Gallelli, e alla SIMG Dolore – di cui sono referenti la dott.ssa Muraca e il dott. Corasaniti – e rientra nelle attività di terza missione dell’Ateneo di Catanzaro. Nel corso della giornata gli specialisti coinvolti offriranno un consulto gratuito volto ad identificare e caratterizzare, anche mediante l’ausilio di questionari e specifici test finalizzati a valutare i livelli di fitness muscolare dei partecipanti, la fibromialgia, patologia invisibile che impatta direttamente sulla qualità della vita. Diagnosi precoce, trattamenti tempestivi e appropriati influenzano positivamente la storia clinica del paziente con sindrome fibromialgica, con ricadute favorevoli a livello clinico, psicologico, sociale ed economico.L’iniziativa è stata promossa per far conoscere un dolore diffuso e sordo, sintomo di una malattia considerata “fantasma”, per rendere visibile l’invisibile e per dimostrare vicinanza ai pazienti con dolore. I dati che saranno raccolti, a seguito dei test, e l’effetto dei trattamenti proposti dagli specialisti saranno oggetto di studio e verranno presentati durante un evento divulgativo che avrà luogo nel mese di maggio all’Umg, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia.

I pazienti potranno accedere al servizio gratuitamente tramite prenotazione alla mail: terapiadoloreunicz@gmail.com. Le visite saranno effettuate giovedì 22 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nell’ambulatorio di medicina del dolore dell’Aou “Dulbecco” (II Livello – padiglione C – Campus universitario di Catanzaro).