Vibonese nel caos, la squadra passa nelle mani del sindaco Romeo: si attende una nuova cordata

la svolta

VIBO VALENTIA Dopo le ultime settimane in piena crisi di risultati, arriva la svolta per la Vibonese. Il presidente Fernando Cammarata ha incontrato stamattina il sindaco Enzo Romeo, consegnandogli ufficialmente la squadra dopo la tensione delle ultime ore. Il primo cittadino aveva attaccato ieri la società che da poco è subentrata allo storico patron rossoblù Caffo, con una conseguente replicata di Cammarata che si era detto pronto a consegnare la squadra non volendo restare «dove non è voluto». Svolta che è arrivata con l’incontro di stamattina: «La squadra è ufficialmente nelle mani del sindaco» ha annunciato Cammarata.

In arrivo una nuova cordata di imprenditori

«Il Sindaco ha nuovamente espresso l’invito a fare un passo indietro, ritenendo che la città e la tifoseria non vedano di buon occhio la mia figura. Preso atto che non esistono più le condizioni ambientali per proseguire il progetto sportivo, ho accolto tale invito e ho formalmente consegnato la squadra al primo cittadino. Il Sindaco ha assicurato che è già pronta una cordata di imprenditori ‘molto validi e forti economicamente’ per rilanciare la Vibonese. Mi auguro, e lo dico con chiarezza, che queste promesse non restino soltanto parole. Il rischio, in caso contrario, è di condurre la Vibonese verso situazioni ancora più drammatiche. Tengo a precisare un punto fondamentale: la Vibonese, sotto la mia gestione, non ha nemmeno un euro di debito. Tuttavia a seguito delle recenti vicende, diversi sponsor che mi accompagnavano sin dall’inizio hanno comunicato la volontà di interrompere ogni rapporto con la società. Confido che i ripetuti appelli del Sindaco trovino accoglimento presso altri imprenditori del territorio, pronti ad affiancare chi già sostiene il progetto con il proprio contributo. Del resto, come dichiarato più volte dal primo cittadino, la nuova cordata individuata è solida e ben strutturata: non ci saranno difficoltà. Se questo sarà vero, non potrà che fare il bene della Vibonese. Auguro buon lavoro al Sindaco e a chi prenderà le redini di questo nuovo corso. Io, con coscienza pulita e bilanci alla mano, faccio il mio passo indietro».

