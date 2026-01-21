Allerta meteo Calabria in attenuazione: domani criticità gialla su tutto il territorio

il bollettino

CATANZARO Sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale Multirischi e dei dati elaborati da Arpacal in raccordo con la Protezione Civile Regionale, si comunica un progressivo miglioramento del quadro meteo-idrogeologico sulla Calabria.

Nella giornata di oggi, 21 gennaio, il sistema regionale entra in una fase di decalage (significa che l’evento è in attenuazione, con criticità in diminuzione rispetto alle ore precedenti, ma ancora monitorate) dell’evento, con una riduzione graduale delle criticità più elevate. Permangono tuttavia condizioni di attenzione per precipitazioni, vento e mareggiate, con criticità arancione limitata ad alcune aree e fenomeni ancora localmente intensi, in particolare sui settori ionici e nelle zone a maggiore vulnerabilità idraulica e idrogeologica

A partire da domani, 22 gennaio, le previsioni indicano un allineamento generalizzato su livelli di allertamento giallo (indica che il decalage si consolida in un livello di rischio basso, gestibile con procedure standard) per tutte le zone di allerta regionali. Il quadro atteso è caratterizzato da fenomeni meno persistenti e da un impatto potenzialmente contenuto, pur in presenza di residua instabilità atmosferica

Alla luce del Bollettino aggiornato, resta confermata per oggi la massima attenzione nelle aree che hanno registrato criticità più elevate nelle ultime ore.

Per domani, attivazione delle procedure standard previste per l’allerta gialla, con monitoraggio ordinario del territorio.

I Comuni, le strutture operative e i gestori di servizi essenziali manterranno attivi i presìdi di controllo, in coerenza con i rispettivi piani di protezione civile.

Alla popolazione si raccomanda di adottare comportamenti prudenti, evitare spostamenti non necessari nelle aree più esposte e seguire esclusivamente le informazioni diffuse attraverso i canali istituzionali.

Arpacal e il Sistema regionale di Protezione Civile continueranno a monitorare l’evoluzione dei fenomeni in tempo reale, garantendo aggiornamenti tempestivi in caso di variazioni dello scenario.

