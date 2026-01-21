Aneurisma toraco-addominale di 7 cm, intervento riuscito al GOM di Reggio Calabria

chirurgia d’eccellenza

REGGIO CALABRIA Un intervento di elevata complessità è stato eseguito con dalla UOC Chirurgia Vascolare del GOM di Reggio Calabria su un paziente con un voluminoso aneurisma toraco-addominale (7 cm di diametro). L’aneurisma toracico è stato trattato con un approccio endovascolare, mediante il posizionamento di endoprotesi; successivamente è stata posizionata un’endoprotesi ramificata per i vasi viscerali ed una terza endoprotesi aorto-bisiliaca. Il decorso post-operatorio è stato ottimale: il paziente non ha avuto complicanze ed è stato dimesso al proprio domicilio in buone condizioni di salute.

L’intervento

Il complesso trattamento è stato eseguito con successo anche grazie alla collaborazione multidisciplinare dei chirurghi della UOC. Chirurgia Vascolare, diretta dal dr. Pietro Volpe, e del personale della UOSD Terapia Intensiva Post-Operatoria, guidata dal dr. Massimo Caracciolo. L’aneurisma dell’aorta toraco-addominale rappresenta una patologia non molto frequente ma con prognosi molto serie. La patologia richiede un trattamento altamente specialistico a causa del coinvolgimento di tutta l’aorta e dei rami viscerali che da essa originano, che è necessario preservare. Le tecniche endovascolari avanzate consentono di trattare tali patologie complesse che altrimenti prevedrebbero un trattamento chirurgico tradizionale gravato da un elevato tasso di mortalità e da lunghi tempi di degenza in terapia intensiva.

