Assalto al bancomat di Santo Stefano di Rogliano, il 25enne pugliese ai domiciliari

La decisione

COSENZA Il gip del tribunale di Cosenza, Letizia Benigno, all’esito dell’interrogatorio, non ha convalidato l’arresto con conseguente detenzione in carcere del 25enne pugliese Josef Nicoletto: fermato a Rogliano. Per l’indagato (difeso dall’avvocato Pasquale Marzocchi), secondo il giudice dell’udienza preliminare, i domiciliari sono commisurati rispetto al quadro indiziario attuale. Non sussiste il pericolo di fuga, in ogni caso la misura disposta non consente la reiterazione del reato.

Il fermo

Nicoletto è accusato in concorso con altre persone, al momento ignote, del furto pluriaggravato consumato nella notte tra sabato e domenica scorsi allo sportello bancomat dell’istituto Banca Centro Calabria filiale di Santo Stefano di Rogliano. A rintracciarlo sono stati i carabinieri del comando provinciale di Cosenza e della compagnia di Rogliano che hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dal pubblico ministero Veronica Rizzaro della Procura di Cosenza, guidata da Vincenzo Capomolla.

Il colpo

L’ultimo colpo messo a segno dalla banda dei bancomat, utilizzando la tecnica della marmotta, avrebbe fruttato un bottino di circa 100mila euro. In tutto cinque le persone che avrebbero preso parte al furto, quattro sarebbero fuggiti via a bordo di una Alfa Romeo Stelvio, Nicoletto invece avrebbe proseguito la propria fuga a piedi. Il bancomat finito nel mirino dei malviventi è di un istituto di credito situato lungo la strada che collega Piano Lago a Rogliano, a pochi chilometri di distanza dallo svincolo dell’autostrada A2 del Mediterraneo, una posizione che ha favorito la fuga. L’intervento sul posto dei carabinieri ha consentito di effettuare immediati rilievi e visionare le immagini catturate dalle telecamere installate nella zona che avrebbero restituito i frame degli istanti successivi al colpo messo a segno.

La raffica di assalti

Da settimane in Calabria si registrano assalti a sportelli Bancomat e Postamat. Nei giorni scorsi un colpo con le stesse modalità’ era avvenuto ai danni dello sportello bancomat di Camigliatello Silano. Furti si erano verificati a San Nicola Arcella, nell’Alto Tirreno cosentino, e nel Catanzarese, in particolare a Decollatura. L’attività investigativa è finalizzata, inoltre, a stabilire se ci sia un filo comune tra gli assalti a sportelli bancari e postali avvenuti recentemente nel Cosentino, nel Catanzarese e nel Reggino. (f.benincasa@corrierecal.it)