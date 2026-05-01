Regione Calabria, tra rivalutazioni e “movimenti” aumenta il valore delle partecipazioni

il documento

CATANZARO Aumenta il valore delle partecipazioni della Regione. È quanto emerge da un decreto del Dipartimento Bilancio della Regione Calabria sulla parifica del conto giudiziale relativo alle società partecipate della Cittadella. Il conto giudiziale, trasmesso di recente al Dipartimento Bilancio ai fini della redazione del Rendiconto 2026 della Regione, è firmato dal presidente Roberto Occhiuto in qualità di agente contabile pro tempore, ed è riferito al periodo compreso tra l’1 gennaio e il 20 giugno dello scorso anno, l’ultimo che va preso in considerazionea ai fini contabili. Il documento recepisce le più recenti indicazioni della magistratura contabile in materia di trasparenza e completezza dei dati: non solo il valore delle quote detenute, ma anche tutte le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio, in aumento o in diminuzione. Sotto il profilo formale, il rendiconto risulta in linea con le prescrizioni normative. Oltre ai valori nominali delle partecipazioni, sono infatti incluse le variazioni patrimoniali registrate nel periodo e una relazione dettagliata che ricostruisce criteri di valutazione e operazioni che hanno inciso sugli importi.

I dati

Il risultato più significativo che emerge dalle tabelle del decreto del Dipartimento Bilancio riguarda il valore complessivo delle partecipazioni regionali, che passa da circa 47 milioni di euro a inizio 2025 a oltre 114 milioni nel periodo preso in esame. Un incremento superiore al 140%, riconducibile principalmente a operazioni sul capitale, rivalutazioni e modifiche nelle quote detenute. Tra i movimenti più rilevanti figura il forte incremento della partecipazione in Sacal, accompagnato da rivalutazioni anche per Ferrovie della Calabria e Stretto di Messina. In senso opposto si registrano la dismissione della quota in Comarc e la riduzione del valore di società in fallimento o liquidazione. Nel dettaglio Banca Popolare Etica registra un lieve incremento, passando da circa 197mila a 216mila euro. Restano invece invariati i valori di Co.Ma.C. Srl, in fallimento, a 2,13 milioni, e Comalca Scarl, stabile a 3,34 milioni. Si azzera completamente la partecipazione in Comarc Srl, in liquidazione, per un valore di circa 157mila euro. In crescita Ferrovie della Calabria Srl, che passa da 6,46 a 6,61 milioni, mentre Fincalabra Spa mantiene il valore di 8,13 milioni. Tra le variazioni più consistenti si segnala la riduzione di Progetto Magna Graecia Srl, in fallimento, con un decremento di circa 8 milioni di euro. Di segno opposto l’andamento di Sacal Spa, che sale a oltre 68 milioni grazie a un aumento di capitale vicino ai 75 milioni. Stabile So.Ri.Cal. a 12,04 milioni, mentre Stretto di Messina cresce lievemente fino a 7,92 milioni. Incrementi contenuti per Terme Sibarite, a 3,75 milioni, e per la Fondazione Film Commission, che sale a circa 663mila euro. Invariati i valori delle altre fondazioni regionali minori. Nel complesso, il documento evidenzia una crescita marcata delle immobilizzazioni finanziarie, trainata soprattutto dalle operazioni di rafforzamento delle società partecipate. (c. a.)

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