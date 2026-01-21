Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:04
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il maltempo al sud

Conte: «Si intervenga subito in Calabria, Sicilia e Sardegna»

L’appello al governo del leader del M5s

Pubblicato il: 21/01/2026 – 13:03
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Conte: «Si intervenga subito in Calabria, Sicilia e Sardegna»

ROMA «Il violento maltempo e l’eccezionale mareggiata che in queste ore stanno colpendo duramente la Sicilia, la Calabria e la Sardegna, stanno causando danni ingenti a infrastrutture, viabilità, abitazioni, imprese locali e mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Da parte mia e del Movimento 5 Stelle piena solidarietà alle comunità colpite, agli amministratori locali e pieno sostegno a tutta la macchina dei soccorsi che sta affrontando una situazione di grande difficoltà, spesso aggravata da fragilità strutturali note e da un dissesto idrogeologico che non può più essere affrontato solo in emergenza». Lo scrive il leader M5s Giuseppe Conte sui social. «È indispensabile – aggiunge – che il governo nazionale e tutti gli enti coinvolti assicurino la massima attenzione e intervengano con tempestività, attivando gli strumenti necessari per garantire assistenza e sostegno alle popolazioni. Calamità come queste ricordano a tutti quanto siano prioritari interventi seri e strutturali per la prevenzione, la messa in sicurezza dei territori e la difesa delle coste».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Conte
conte maltempo
conte maltempo in calabria
MALTEMPO IN CALABRIA
maltempo in sardegna
maltempo in sicilia
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x