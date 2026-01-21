Emergenza maltempo in Calabria, arriva il capo della Protezione civile

La visita

Il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, domani sarà in visita intorno alle 12 a Catanzaro, in una delle aree interessate dalle forti mareggiate della scorsa notte, nell’ambito di una serie di sopralluoghi nelle Regioni particolarmente colpite dall’eccezionale ondata di maltempo. Prima della Calabria si recherà a Cagliari, mentre nel pomeriggio farà tappa in Sicilia accompagnato dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. (ANSA)

