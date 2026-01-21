Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:48
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

La visita

Emergenza maltempo in Calabria, arriva il capo della Protezione civile

Fabio Ciciliano, domani sarà in visita intorno alle 12 a Catanzaro, in una delle aree interessate dalle forti mareggiate della scorsa notte

Pubblicato il: 21/01/2026 – 22:48
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Emergenza maltempo in Calabria, arriva il capo della Protezione civile

Il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, domani sarà in visita intorno alle 12 a Catanzaro, in una delle aree interessate dalle forti mareggiate della scorsa notte, nell’ambito di una serie di sopralluoghi nelle Regioni particolarmente colpite dall’eccezionale ondata di maltempo. Prima della Calabria si recherà a Cagliari, mentre nel pomeriggio farà tappa in Sicilia accompagnato dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. (ANSA)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CALABRIA
capo della Protezione civile
Emergenza maltempo in Calabria
fabio ciciliano
In evidenza
MALTEMPO IN CALABRIA
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x