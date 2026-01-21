Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:48
Maltempo in Calabria, prosegue senza sosta l’attività dei Vigili del Fuoco – FOTO

Dalle ore 20 di ieri fino alle ore 19:30 di oggi, sono stati complessivamente espletati 336 interventi di soccorso tecnico urgente sul territorio regionale

Pubblicato il: 21/01/2026 – 21:18
Prosegue senza sosta l’attività dei Vigili del Fuoco in Calabria a seguito delle condizioni meteo avverse che hanno interessato l’intero territorio regionale. Dalle ore 20 di ieri fino alle ore 19:30 di oggi, sono stati complessivamente espletati 336 interventi di soccorso tecnico urgente sul territorio regionale. Le operazioni hanno riguardato prevalentemente allagamenti, dissesti statici, caduta di alberi e rami su sede stradale, danni da vento e infiltrazioni d’acqua in strutture pubbliche e private. Per le richieste di intervento ancora da espletare prosegue il potenziamento delle squadre operative nei Comandi della regione, per assicurare la continuità e la tempestività delle operazioni.

Il personale dei Vigili del Fuoco continua a operare anche con squadre aggiuntive attrezzate per affrontare i danni dell’ondata di maltempo e per il movimento terra, mantenendo attivo il monitoraggio delle criticità in coordinamento con le autorità locali e gli enti di protezione civile.
Il sistema di soccorso regionale dei Vigili del fuoco – si sottolinea – resta operativo h24 e pronto a fronteggiare eventuali ulteriori emergenze connesse all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

