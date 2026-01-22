tre giorni di intenso dibattito

REGGIO CALABRIA Si è concluso oggi a Reggio Calabria il Primo Congresso Nazionale della UIL F.P. Vigili del Fuoco, una tre giorni di intenso dibattito che ha segnato un momento storico per la categoria. L’assise congressuale ha eletto Valentino Prezzemolo, Capo Squadra dei Vigili del Fuoco, nuovo Segretario Generale dell’organizzazione.

Ad affiancarlo nella Segreteria Nazionale sono stati chiamati Gianni Alampi del comando di Reggio Calabria nella qualità di Tesoriere, incarico di prestigio a livello nazionale, con una riconferma unanime quale segretario nazionale. Grazie alle viste le sue argute doti di sindacalista e mediatore ha saputo conquistare la fiducia di tutta l’assemblea composta da oltre 200 delegati a carattere nazionale. Oltre ad Alampi sono stati eletti i Segretari Massimiliano Santoro, Ignazio Modica, Ciro Notaro, Cristina Cini (riconferma) e Arianna Parolin: una squadra che coniuga esperienza operativa e visione strategica. L’elezione giunge in un momento cruciale per il comparto, attraversato da profonde trasformazioni. Il nuovo assetto della UIL F.P. Vigili del Fuoco punta a consolidare il ruolo del sindacato come interlocutore primario nei processi di riforma del settore, ponendo al centro la salute, la dignità professionale, la sicurezza sul lavoro e il potenziamento delle risorse destinate al soccorso pubblico.

Nel suo discorso programmatico, il nuovo Segretario Generale ha delineato una visione del sindacato capace di affondare le radici nella propria storia per proiettarsi verso il futuro e l’innovazione, sottolineando il valore strategico del Dipartimento Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico della UIL.

“In una società variegata, in rapido e continuo cambiamento, la UIL continua a dimostrare di saper interpretare i bisogni delle persone – ha dichiarato Valentino Prezzemolo – siamo con lo sguardo rivolto al futuro e con la capacità strategica di raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso gli strumenti adeguati – ha proseguito Prezzemolo – la UIL si rafforza anche grazie al Dipartimento Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico. Il terreno dei valori etici e morali di alcuni sindacati appare sempre più desertificato, mentre la UIL rappresenta un raggio di luce capace di squarciare una coltre ideologica precostituita che genera disorientamento.È proprio in questi momenti che la UIL si conferma un solido punto di riferimento, come dimostra la nostra crescita costante”.

Prezzemolo ha quindi concluso indicando la linea d’azione del suo mandato: “La UIL è moderazione, intesa come sobrietà, senso della misura ed equilibrio. Ma se questa virtù dovesse essere scambiata per un pavido e mediocre moderatismo, tale da soffocare il pluralismo delle idee e il confronto democratico, allora saremo pronti a intervenire con estrema fermezza”. L’esito del Congresso – per la prima volta nella storia a Reggio Calabria – conferma la UIL F.P. Vigili del Fuoco come una forza sindacale in forte espansione, determinata a rinnovare il patto di fiducia con i lavoratori attraverso una presenza costante sul territorio e una difesa rigorosa e intransigente dei diritti del personale in divisa.