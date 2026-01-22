Comune di Vibo, Cuore Vibonese attacca: «La città merita stabilità, non inciuci»

la nota

VIBO VALENTIA «Il rimpasto di giunta annunciato dall’amministrazione comunale segna uno dei punti più bassi della politica cittadina. Non solo si inserisce in giunta un consigliere che aveva trasformato le proprie dimissioni da delegato allo spettacolo in una plateale messinscena politica consumata sulla pelle delle istituzioni, ma si spalancano addirittura le porte dell’esecutivo di centro-sinistra a un gruppo consiliare guidato dall’ex capogruppo di Forza Italia, che è stato ieri organicamente parte del centro-destra e che oggi, in una evidente ambiguità politica, si colloca al Comune in un’area di centro-sinistra mentre, in Provincia, si appresta a ricoprire il ruolo di braccio destro di un presidente eletto dal centro-destra. Una scelta che definire contraddittoria è un eufemismo». Così il gruppo consiliare Cuore Vibonese in una nota a firma dei consiglieri Giuseppe Cutrullà, Danilo Tucci, Giuseppe Russo e Giuseppe Calabria, sui recenti “movimenti” all’interno della Giunta al Comune di Vibo Valentia. «Siamo di fronte a un’operazione che umilia la coerenza politica e offende l’intelligenza dei cittadini. Prima si inscena una crisi, poi si rientra come se nulla fosse; prima si rivendicano identità e appartenenze, poi le si cancellano con un colpo di spugna pur di mantenere in piedi un’amministrazione ormai priva di bussola. È un teatrino che nulla ha a che vedere con il bene della comunità e tutto a che vedere con la sopravvivenza di un sistema di potere sempre più fragile.

«La città merita serietà, non trasformismi»

«Le deleghe – si legge – non possono diventare strumenti di propaganda personale né monete di scambio per accordi di convenienza. La città merita serietà, non trasformismi. Merita stabilità, non inciuci. Merita amministratori che rispettino le istituzioni, non protagonisti di una politica che cambia copione a seconda delle necessità del momento. Chiediamo all’amministrazione di assumersi la responsabilità politica di questa operazione e di spiegare pubblicamente come sia possibile conciliare un progetto dichiaratamente di centro-sinistra con l’ingresso in giunta di chi incarna oggi uno dei più evidenti cortocircuiti politici tra Comune e Provincia. I cittadini – conclude Cuore Vibonese – hanno diritto a risposte chiare, non a giochi di prestigio».