Crotone, Daspo per un tifoso dell’Altamura Calcio: aveva un fumogeno in macchina

calcio violento

CROTONE Il questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, ha emesso un provvedimento di Daspo a carico di un tifoso a seguito dell’incontro di calcio Crotone – Team Altamura, gara valevole per il campionato di calcio di Lega Pro Girone C, disputatasi il 10 gennaio 2026 allo stadio “E. Scida” di Crotone.

Poco prima dell’inizio della partita, in un’area adibita al pre-filtraggio ed al controllo dei veicoli dei tifosi ospiti sita sulla S.S. 106, personale della questura di Crotone, impiegato nei servizi di ordine e sicurezza pubblici connessi all’evento sportivo, fermava tra gli altri un veicolo all’interno del quale vi erano tre tifosi. Dopo i controlli di rito, attesa la particolare agitazione degli occupanti del veicolo, i poliziotti perquisivano il mezzo e rinvenivano, occultato nel bagagliaio, un fumogeno (artificio pirotecnico di categoria P1), di cui uno dei tre tifosi ospiti, un 37enne altamurano, rivendicava l’esclusiva proprietà. L’utilizzo del fumogeno, che sarebbe stato verosimilmente acceso all’interno del settore ospiti dello stadio, avrebbe potuto causare un concreto pericolo per l’incolumità degli stessi tifosi pugliesi, raccolti in uno spazio ristretto, oltre che degli operatori addetti al servizio di stewarding impiegati nel settore.

Il 37enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone, poiché la detenzione di un artificio pirotecnico in occasione di manifestazioni sportive, anche nei relativi luoghi di transito, costituisce un reato punito dalla legge con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 1.000 a 5.000 euro.

La Divisione Polizia Anticrimine della questura di Crotone ha curato la fase istruttoria della predisposizione della misura del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, la cui durata è stata disposta per un periodo di un anno. La misura afflittiva prevede il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale durante lo svolgimento degli incontri di calcio. L’attività di prevenzione si inquadra in un più ampio e complesso piano varato dal questore, autorità provinciale di pubblica sicurezza, volto a garantire la sicurezza negli stadi ed a consentire alla comunità di assistere agli incontri di calcio in un clima sereno e in una cornice di sicurezza efficiente.