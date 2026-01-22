Furto e spaccio, due donne denunciate a Crotone

i controlli

CROTONE Si era appropriata di profumi per un valore di 250 euro, ma il suo gesto non è sfuggito a una dipendente dell’esercizio commerciale ubicato nel centro cittadino che insieme ai proprietari l’ha bloccata e chiamato la polizia. Protagonista una donna crotonese già nota agli agenti della questura per precedenti specifici che è stata denunciata in stato di libertà con l’accusa di tentato furto. Un’altra donna è stata denunciata a piede libero, invece, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I poliziotti, venuti a conoscenza del fatto che nell’abitazione della crotonese, nel centro storico della città, avveniva un’attività di spaccio, hanno eseguito una perquisizione domiciliare all’esito della quale hanno rinvenuto due involucri contenenti cocaina per un peso totale di 18,88 grammi, vario materiale da confezionamento, un bilancino di precisione, un coltello intriso di sostanza stupefacente e una somma di 550 euro suddivisa in banconote di diverso taglio ritenuta provento dello spaccio. Il tutto è stato posto sotto sequestro.

