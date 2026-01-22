PD: «L’isolamento di Longobucco è una grave emergenza. Colpevoli ritardi e disservizi inaccettabili»

L’appello

«È diventata ormai un’emergenza acuta e strutturale la condizione di isolamento in cui versa da tempo il Comune di Longobucco. Un isolamento innanzitutto fisico e territoriale, determinato dai gravi e reiterati ritardi nella realizzazione dell’asse viario della SS 177, fondamentale per il collegamento tra la Sila e la costa ionica. Emblematico, e per molti aspetti inaccettabile, è il modo in cui Anas sta gestendo l’intervento di ricostruzione del viadotto Ortiano II: ritardi continui e inspiegabili che di fatto rinviano sine die il completamento dell’opera. Un comportamento che può essere definito colpevole e che sta condannando Longobucco a una marginalità sempre più profonda. Il Comune non è soltanto periferico: è un territorio in cui non sono più garantiti diritti primari sanciti dalla Costituzione. Il diritto alla salute, all’istruzione e alla mobilità risultano gravemente compromessi. Una condizione che alimenta l’abbandono, accelera lo spopolamento e determina un progressivo impoverimento economico e sociale, con conseguenze dirette anche sul piano della sicurezza. In questo contesto si è consumata la tragedia della morte di Antonio Sommario. Una morte che non può essere archiviata come una fatalità, ma che è legata in modo diretto alla condizione di isolamento del territorio e ai gravi disservizi sociali e sanitari. È particolarmente grave che, nonostante fosse previsto, non sia mai stato attivato un servizio di soccorso H24: un’assenza che ha avuto un peso drammatico in questa vicenda. Longobucco è oggi un caso emblematico di come in Calabria non venga affrontato in modo serio e strutturale il tema dello spopolamento e dell’abbandono delle aree interne. Non si tratta di una crisi contingente, ma di una questione storica che richiede risposte straordinarie e immediate. Per questo il Partito Democratico solleciterà un intervento rapido del Parlamento e del Governo nazionale. Il deputato calabrese del PD, on. Nico Stumpo, presenterà un’interrogazione parlamentare per chiedere iniziative urgenti volte a superare i colpevoli ritardi e a porre fine a una condizione che priva la comunità di Longobucco dei livelli minimi di vivibilità. Il PD è e sarà al fianco del Comitato di mobilitazione dei cittadini di Longobucco e delle organizzazioni sindacali CGIL e CISL, sostenendo tutte le iniziative necessarie fino all’ottenimento di risposte concrete. La Regione Calabria e il presidente Roberto Occhiuto hanno una responsabilità politica piena: non bastano dichiarazioni di principio mentre un territorio resta isolato e privo di servizi essenziali. Sosteniamo la richiesta del Comitato di un confronto urgente con la Regione e con il presidente Occhiuto, ad oggi rimasta senza riscontro, e chiediamo atti immediati su viabilità e sanità, accompagnati da misure tampone operative e da un cronoprogramma certo. Sul fronte sanitario servono interventi immediati e verificabili: potenziamento del 118, continuità assistenziale e guardia medica, copertura reale delle frazioni. Sulla Sila-Mare e sul viadotto Ortiano II sono indispensabili un cronoprogramma pubblico, tempi certi e soluzioni provvisorie di collegamento fino al completamento dei lavori. L’interrogazione parlamentare dell’on. Nico Stumpo rappresenta un primo passo. Il Partito Democratico vigilerà e porterà avanti ulteriori iniziative in tutte le sedi istituzionali, finché a Longobucco non saranno garantiti diritti fondamentali e livelli minimi di vivibilità». Così in una nota, Enza Bruno Bossio e Pino Le Fosse.