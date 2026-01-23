l’emergenza

ROMA Il Governo si avvia al riconoscimento dello stato di emergenza per le regioni del Mezzogiorno colpite dall’eccezionale ondata di maltempo nei giorni scorsi. Lo si apprende da una nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, che si recherà domani a Catanzaro per incontrare la Giunta della regione Calabria e il responsabile della Protezione civile regionale e fare il punto sugli ingenti danni al territorio. “Durante gli incontri – si legge in una nota di palazzo Chigi – il Sottosegretario confermerà la massima attenzione del Governo a sostegno delle popolazioni colpite dal maltempo e assicurerà che, nel Consiglio dei Ministri della prossima settimana, a seguito della formale richiesta avanzata dalle Regioni, sarà deliberato il riconoscimento dello stato di emergenza”.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato