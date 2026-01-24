Skip to main content

“Calabresi nel mondo”, chiesti 5 anni di reclusione per Giuseppe Galati

L’attuale vicepresidente vicario di Noi Moderati è accusato di abuso d’ufficio e peculato

Pubblicato il: 24/01/2026 – 8:39
CATANZARO La condanna a cinque anni di reclusione é stata chiesta a carico dell’ex sottosegretario Giuseppe Galati nel processo in corso a Catanzaro, in Tribunale, in cui è imputato con l’accusa di abuso d’ufficio e peculato. La richiesta é stata avanzata dal sostituto procuratore di Catanzaro Graziella Viscomi, pubblico ministero nel dibattimento. Galati, oggi vicepresidente vicario di Noi Moderati, è accusato, in particolare, di avere distratto fondi dall’ente in house della Regione Calabria “Calabresi nel mondo”, già in liquidazione. L’assoluzione é stata chiesta, invece, nei confronti di Mariangela Cairo, ex collaboratrice dell’ente in house. I fatti contestati a Galati risalgono al 2012 e riguardano, oltre alla distrazione di fondi, anche presunte assunzioni di favore nell’ente “Calabresi nel mondo” e la violazione dello statuto della fondazione, che prevedeva la gratuità degli incarichi. (ANSA)

