Campionato Italiano Indoor Para-Archery, a Lamezia Paolo Tonon firma il record mondiale

il traguardo

LAMEZIA TERME Un record del mondo e la definizione delle sfide per il titolo italiano assoluto hanno contraddistinto la prima giornata di gare del 39° Campionato Italiano Indoor Para-archery al Palasport di Lamezia Terme, grazie all’organizzazione dell’Asd Aida che gode del supporto del Comune di Lamezia e del Comitato Regionale Fitarco Calabria. Al mattino si sono disputate le 60 frecce di qualifica sui 18 metri delle categorie Compound e W1. Proprio in quest’ultima divisione è arrivato il nuovo primato mondiale da parte dell’azzurro Paolo Tonon, che ha messo a referto 589 punti, due in più rispetto al precedente primato realizzato lo scorso gennaio dallo statunitense Jason Tabansky. L’atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa si è ripreso un record che aveva realizzato ai Tricolori Indoor del 2024, mettendo a segno 582 punti. Tonon, quarto individuale e vincitore del bronzo mixed team a Parigi 2024 insieme a Daila Dameno, non si è fermato dopo aver realizzato il primato: ha proseguito la sua corsa nelle eliminatorie, battendo in semifinale Carmine Lettieri (Gspd) e guadagnandosi la finale per l’oro W1 che disputerà domani contro un altro compagno di squadra, Maurizio Panella (Gspd), che ha avuto la meglio di misura in semifinale su Francesco Maria Sorato (Frecce Azzurre) 145-144. Il match per bronzo sarà quindi tra Lettieri e Sorato. Nel W1 femminile Asia Pellizzari (Fiamme Oro), prima in qualifica con 548 punti ha superato in semifinale Chiara Alberti (Aga) 132-71 e si giocherà il titolo italiano assoluto contro Simona Canipari (Prodesenzano Scsd) che ha avuto la meglio su Angela Procida (Frecce Azzurre) 127-125. Il match per il terzo posto vedrà quindi in campo Alberti e Procida. Nel Compound tenteranno il tris tricolore sia Giampaolo Cancelli (Phb) che Giulia Pesci (Gspd). Cancelli ha ottenuto anche il titolo di classe mettendo a segno 578 punti e dopo aver battuto in semifinale Massimo Addio (Gspd) 141-131 sfiderà nuovamente per il titolo italiano Christian Seneca (Kosmos Rovereto), che ha vinto in semifinale con Fabio Cappellazzo (Arcieri San Donà di Piave) 143-139. Quest’ultimo domani affronterà Addio per il bronzo. Tra le donne Giulia Pesci (Gspd) dovrà affrontare Irene Picci (Arcieri Padovani), che prima ha vinto il titolo di classe con 565 punti e poi ha battuto in semifinale Letizia Visintini (Arcieri Cormons) 142-137, mentre Pesci ha superato al penultimo atto Melissa Forcina (Arcieri Terracina) 143-136. Forcina e Visintini si giocheranno la terza piazza. Nel pomeriggio si è disputata la qualifica della divisione Ricurvo e anche in questa categoria l’iridato Stefano Travisani e la campionessa paralimpica Elisabetta Mijno tenteranno di confermare il tricolore dello scorso anno. Travisani (Gspd) ha battuto in semifinale Giuseppe Verzini (Arcieri Cormons) 7-1 e sfiderà Davide Bettoni (GS Fiamme Gialle) che ha ottenuto il titolo di classe con 555 punti, vincente poi in semifinale 6-2 su Stefano Tinti (Arcieri Brigata Feltria). Verzini e Tinti saranno quindi impegnati nel match per il terzo posto. Nel femminile Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi) dopo aver vinto il titolo di classe con 582 punti ha battuto in semifinale 6-0 Roberta Tempone (Arcieri La Fenice Viggiano). La sfida per il tricolore assoluto vedrà in campo nuovamente anche l’atleta di casa Enza Petrilli (Fiamme Oro) che ha superato 6-0 in semifinale Simona Serani (Arcieri Ugo di Toscana). Tempone e Serani torneranno in campo domani mattina per contendersi il terzo posto. Per la categoria Visually Impaired, accorpata in una categoria che accorpa non vedenti e ipovedenti, si sfideranno per l’oro Daniele Piran (Arco Club Bolzano Vicentino) ed Emma Paoloni (Arcieri del Medio Chienti). Il primo ha superato in semifinale Anna Varriale (Arcieri Lucani Potenza) 6-0, mentre Paoloni ha avuto la meglio con lo stesso risultato il campione uscente Michele Biisecchi (Arcieri Ugo di Toscana). Quest’ultimo e Varriale si giocheranno il bronzo. La giornata di domani si concluderà con la sfida per il titolo a squadre compound maschile che vedrà in campo la Phb (Cancelli, Schieda) contro le Frecce Azzurre (Addio, Contemi). Terzo posto già assegnato al Kosmos Rovereto (Powroznik, Seneca), superati in semifinale dal duo Addio-Contemi 144-139.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato