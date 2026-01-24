Carne priva di tracciabilità, scatta il sequestro nel Catanzarese

I controlli

Prosegue senza sosta l’attività di tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro, in sinergia con i militari del Nas. Nei giorni scorsi a Serrastretta, nel corso di un mirato servizio di controllo effettuato in una macelleria del posto, sono emerse gravi irregolarità nella gestione degli alimenti. Durante la verifica, i militari hanno trovato 11 chilogrammi di carne completamente privi di tracciabilità, sottoposti a sequestro. I Carabinieri hanno poi controllato un locale adibito alla stagionatura degli insaccati. Qui è scattata la sospensione dell’attività poiché il locale è risultato privo della necessaria comunicazione all’Autorità sanitaria competente. L’immobile, del valore stimato di 50.000 euro, è stato posto sotto vincolo amministrativo. (redazione@corrierecal.it)

