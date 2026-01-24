Rimpasto a Cosenza, Mazzuca si chiama fuori. «Voglio terminare la consiliatura così come l’ho iniziata»

La situazione

COSENZA «Troppe le notizie che si rincorrono e che si smentiscono. Ci sono sedi in cui si fanno discussioni e si prendono decisioni. Io da sempre sono un uomo di partito e la sede in cui parlo è quella del mio partito, il PD. Sono anche un uomo dele istituzioni ed ho profondo rispetto per entrambi i ruoli. L’avvertita necessità di rilancio dell’azione amministrativa nel comune di Cosenza, mi ha visto condividere lo spirito che deve muovere ogni amministratore che si rispetti». Così, in una nota, l’attuale presidente del Consiglio comunale di Cosenza, Giuseppe Mazzuca, in vista dell’imminente rimpasto della Giunta Franz Caruso a Cosenza e “l’incognita” rappresentata proprio da Mazzuca, proposto come vicesindaco dal Circolo del Pd.

«Di altro mi sono interessato marginalmente per la considerazione che nutro nei confronti dei colleghi – scrive – né ho mai proposto la mia persona per ruoli diversi da quello che ricopro e se altri lo hanno fatto sarà stato per la stima che nutrono nei miei riguardi. Sinceramente ai miei elettori posso solo dire che in questi anni ho svolto con orgoglio il compito assegnatomi e ritengo di averlo fatto con competenza, equilibrio e rispetto di ogni forza politica. Il mio desiderio vero è quello di terminare la consiliatura così come l’ho iniziata perché alcune cose non cambiano mai». «E non cambieranno nemmeno nel futuro quando sicuramente mi troverò a stare laddove vorrà stare il mio Partito», conclude.