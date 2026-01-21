Rimpasto Cosenza, il circolo Pd propone Giuseppe Mazzuca vicesindaco

palazzo dei bruzi

COSENZA Il direttivo del circolo del PD di Cosenza, riunitosi nel pomeriggio, esprime “forte preoccupazione per come si va svolgendo il confronto politico-istituzionale sulla necessità di un rilancio della azione amministrativa di palazzo dei Bruzi. Riteniamo che la sede sovrana per assumere orientamenti e fornire indicazioni sulle scelte programmatiche amministrative e sulla riorganizzazione dell’assetto istituzionale sia quella di una riunione di maggioranza con i partiti e i movimenti che si sono posizionati a sostegno dell’attuale esperienza guidata dal sindaco Franz Caruso. Si tratta di definire un programma di fine consiliatura e, alla luce dei mutamenti che si sono registrati a livello politico ed istituzionale, per venire ad un rafforzamento della compagine amministrativa. Per quanto ci riguarda, come PD, avevamo individuato, in un documento approvato dall’organismo di direzione del nostro circolo molti mesi addietro, alcune criticità da rimuovere per evitare che si esaurisse la forza propulsiva che l’amministrazione ha espresso nella prima metà della consiliatura. Riteniamo ancora attuale quella impostazione. Anzi, in relazione ad alcuni punti indicati riteniamo si ponga ormai una questione emergenziale, come ad esempio la vicenda Amaco. Una vertenza, quella ereditata dal fallimento dell’azienda, che dovrà essere definita sulla base di quanto deliberato dal Consiglio comunale, dal momento che è da ritenere la soluzione indicata dalla Regione non opportuna e né facilmente perseguibile”.

Il circolo dem si concentra poi sul trasporto pubblico locale, ambito in cui – avverte -“bisogna superare i ritardi e accelerare il percorso che opportunamente è stato indicato nella riunione svoltasi con i Comuni dell’ ambito urbano affinché, dopo la beffa della perdita dei finanziamenti per la realizzazione della metropolitana leggera, non vada dispersa l’opportunità di realizzare un nuovo progetto di collegamento veloce tra l’Unical e la città di Cosenza (BRT). Per quanto concerne gli assetti amministrativi è inevitabile una rivisitazione della attuale formazione di Giunta comunale. Per quanto ci riguarda il circolo del PD di Cosenza ritiene necessario che per il raggiungimento di tale obiettivo debbano dichiarare la loro disponibilità gli stessi assessori rappresentanti del PD. L’obiettivo dev’essere anche quello di promuovere un allargamento della stessa maggioranza istituzionale. A questo fine il PD propone al Sindaco di valutare un potenziamento dell’esecutivo di governo attraverso un coinvolgimento diretto nella responsabilità di governo del presidente del consiglio comunale (la proposta è di nominarlo vicesindaco, ndr) e la valorizzazione della esperienza del gruppo consiliare e del suo capogruppo. Il circolo del PD, infine, soprattutto alla luce delle dichiarazioni odierne dell’ assessore Damiano Covelli, sulla vicenda dei lavori di ristrutturazione dello stadio Marulla, esprime forti preoccupazioni per quanto sta emergendo sulla stampa e in sede istituzionale su presunte illegittimità e irregolarità nella procedura di gara pubblica per la selezione dell’ impresa aggiudicataria. L’auspicio è che sia fugato ogni ombra e sia fatta chiarezza nelle sedi proprie istitutuzionali per garantire la massima trasparenza e legalità”.