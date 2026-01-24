Una lite per futili motivi degenera in accoltellamento nel centro storico di Crotone

l’aggressione

CROTONE Un diverbio scoppiato per futili motivi è sfociato nel sangue questo pomeriggio nel centro storico di Crotone. L’episodio si è consumato tra le 18 e le 18.30 in via Suriano dove le forze dell’ordine hanno fermato un cittadino italiano e soccorso un uomo di nazionalità straniera ferito da un’arma da taglio. Dalle prime indagini condotte dalla Polizia, alla base dell’aggressione vi sarebbe stata una lite precipitata rapidamente: un dissidio verbale tra i due uomini si è trasformato in uno scontro fisico conclusosi con l’estrazione dell’arma e il ferimento. La vittima, un cittadino extracomunitario, è stata colpita alla mano nel tentativo di difendersi. I sanitari del Suem 118 hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasferire l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale civile. Le ferite riportate non sono gravi. L’aggressore è stato bloccato quasi nell’immediatezza dei fatti. Trasferito in Questura è in stato di fermo. Gli inquirenti stanno raccogliendo ulteriori testimonianze per fare piena luce su quello che i residenti segnalano come l’ennesimo episodio di degrado e violenza nel quartiere antico della città. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale intervenuti a supporto della polizia.

