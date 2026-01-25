Cosenza, un altro tonfo a Catania. I Lupi non rompono l’incantesimo: 4 gare senza vittoria

calcio serie c

CATANIA Gli elefanti sbranano i lupi. Al Massimino, davanti a 17mila spettatori, il Catania batte il Cosenza che non rompe l’incantesimo: tre sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 partite per la squadra di Buscè.

Al 34′ un errore a centrocampo di Garritano, scivolato su un passaggio facile, innesca il contropiede dei siciliani che vanno a segno con Jimenez (nella foto).

Dopo un primo tempo in cui il Cosenza non fa neanche un tiro in porta, si riprende seguendo lo stesso copione: nella ripresa un guizzo di Racine Ba (entrato al posto di Garritano) al 53′ fa sperare nel rigore ma è solo angolo – dopo l’ammonizione di Emmausso e Casasola – da cui non scaturisce nulla. Al 68′ proprio il 90 rossoblù impensierisce i siciliani su punizione, proteste per un sospetto fallo di mano ma non scatta neanche la card.

Al 73′ Buscè ci prova col doppio cambio: Mazzulla e Achour entrano per Ricciardi e Beretta ma passano un paio di minuti e il neoentrato Lunetta al 75′ chiude i giochi tornando a segnare dopo 5 turni di digiuno (al 78′ Caturano, anche lui appena entrato, spara incredibilmente alto un tiro a porta vuota). All’85’ c’è spazio anche per Rocco al posto dell’ex Emmausso – per lui qualche fischio dagli spalti.

Per il calabrese Toscano – ammonito all’84’ per proteste – una vittoria che consolida le posizioni di vertice: secondo migliore attacco del Girone C dopo il Benevento e migliore difesa, per il Cosenza 25 gol subiti in 23 partite sono un dato che deve fare riflettere.

Il tabellino

CATANIA (3-4-2-1)

Dini 6; Allegretto 6 (27′ st Ierardi 6), Miceli 6, Celli 5.5; Casasola 6.5, Corbari 6 (27′ st Di Noia 6), Quaini 6, Donnarumma 6; Jiménez 7 (36′ st Bruzzaniti 6), D’Ausilio 6 (18′ st Lunetta 7); Rolfini 6 (18′ st Caturano 6). In panchina: Bethers, Coco, Cargnelutti, Martic, Raimo, Ponsi, Quiroz, Forte. Allenatore: Toscano 6.

COSENZA (4-3-2-1)

Vettorel 5.5; Cannavò 6, Dametto 5.5 (40′ st Contiero 6), Caporale 6, D’Orazio 6; Kouan 6, Langella 6, Garritano 6 (1′ st Ba 5.5); Ricciardi 6 (28′ st Achour 6), Emmausso 5.5 (40′ st Rocco 6); Beretta 6 (28′ st Mazzulla 6) In panchina: Pompei, Le Rose, Valente, Contiliano, Ragone. Allenatore: Buscè 6.

ARBITRO: Zago di Conegliano 6.

RETI: 34′ pt Jimenez, 31′ st Lunetta.

NOTE: pomeriggio nuvoloso, terreno di gioco in buone condizioni. L’incasso sarà devoluto alle popolazioni colpite dal ciclone “Harry”. Spettatori: 17.399. Ammoniti: Celli; Ba, Emmausso, Casasola. Angoli: 6-4. Recupero: 3′; 3′.