Il Cosenza prova a scacciare la crisi contro la capolista Catania – PROBABILI FORMAZIONI

oggi in campo

COSENZA Oggi alle 14.30 il Cosenza scende in campo a Catania, sul terreno della capolista guidata dall’ex Mimmo Toscano, con un solo obiettivo: interrompere la crisi e ritrovare la fiducia smarrita nelle ultime settimane. Una sfida durissima, in uno stadio che sarà un vero e proprio catino. Una gara carica di tensione e aspettative per i ragazzi di Antonio Buscè, soprattutto dopo il passo falso nel derby contro il Crotone e il magro bottino di un solo punto raccolto nelle ultime tre partite senza mai riuscire a segnare.

Il Cosenza visto all’opera col Crotone preoccupa. La squadra che aveva incantato nella prima parte della stagione oggi sembra un lontano parente di quello brillante e sicuro di sé. Pesano le assenze: oltre a Kourfalidis, Cimino e Mazzocchi, oggi non ci saranno Florenzi e Ferrara, infortunati, e Ciotti, squalificato. Ricciardi, alle prese con un problema fisico in settimana, è stato convocato e sarà nella gara. Torna Kouan dalla squalifica, una pedina importante per rinforzare il centrocampo. A fare da cornice alla partita ci saranno i tifosi rossoblù, sempre presenti e infaticabili nel sostenere la squadra, anche se in costante contestazione nei confronti della società.

Mimmo Toscano, protagonista indiscusso della storia recente del Cosenza, prima da calciatore e poi da allenatore, ha presentato il match con il pragmatismo che lo contraddistingue: «Rispetto alla partita d’andata contro il Cosenza – vinta dai Lupi 4-1 – è passato tanto tempo, sono cambiate le squadre e, per qualità della rosa, non per profondità, io reputo i nostri avversari una delle prime tre-quattro del girone. Questa partita avrà tante insidie».

Il Catania, vuole confermare il primato in classifica dopo la vittoria di ieri del Benevento contro il Siracusa. Per il Cosenza sarà un banco di prova che potrebbe determinare l’andamento della stagione. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta, Jimenez; Forte. All.: Toscano.

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cannavò, Dametto, Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Emmausso; Beretta. All.: Buscè.

