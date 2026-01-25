Skip to main content

25/01/2026
Pubblicato il: 25/01/2026 – 9:27
COSENZA Le alte temperature non hanno permesso il mantenimento dello strato di riporto di neve artificiale che le nostre maestranze conservano con cura per questo tipo di necessità. Per questo motivo, per ragioni di sicurezza e incolumità, le piste di Camigliatello oggi resteranno chiuse. E’ quanto viene comunicato in una nota a firma Arsac. Niente sci per gli appassionati.

