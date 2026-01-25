Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
niente sci
Le piste di Camigliatello oggi resteranno chiuse
Le alte temperature non hanno permesso il mantenimento dello strato di riporto di neve artificiale
Pubblicato il: 25/01/2026 – 9:27
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
COSENZA Le alte temperature non hanno permesso il mantenimento dello strato di riporto di neve artificiale che le nostre maestranze conservano con cura per questo tipo di necessità. Per questo motivo, per ragioni di sicurezza e incolumità, le piste di Camigliatello oggi resteranno chiuse. E’ quanto viene comunicato in una nota a firma Arsac. Niente sci per gli appassionati.
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali