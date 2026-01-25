Skip to main content

Paura sulla SS 107 Silana Crotonese: due incidenti nel tratto cosentino a Zumpano e Camigliatello

Pioggia e scarsa illuminazione tra le cause evocate sui social mentre i soccorritori stanno cercando di fare chiarezza sulla dinamica dei due scontri

Pubblicato il: 25/01/2026 – 20:30
Paura sulla SS 107 Silana Crotonese: due incidenti nel tratto cosentino a Zumpano e Camigliatello

COSENZA Un brutto incidente sulla 107 Silana-Crotonese si è verificato in serata a 500 metri dallo svincolo per Camigliatello in direzione Cosenza. Le autovetture sono state fatte transitare a corsie alterne e il traffico ha subìto dei rallentamenti. Un secondo impatto era stato registrato sulla stessa statale ma all’altezza di Zumpano, sempre nel Cosentino, nel tardo pomeriggio con 7 feriti in codice rosso. Pioggia e scarsa illuminazione tra le cause che vengono evocate sui social mentre i soccorritori stanno cercando di fare chiarezza sulla dinamica dei due scontri.

