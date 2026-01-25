Skip to main content

il talento

The Voice Kids, la cosentina Miriam Bruno conquista la finale grazie al superpass

Proseguono, dunque, le Blind auditions a “The Voice Kids”, il talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici

Pubblicato il: 25/01/2026 – 7:45
ROMA Miriam Bruno, giovanissima cantante calabrese conquista direttamente la finale di The Voice Kids 2026 grazie al superpass deciso dal giudice Nek. Miriam, originaria di Cosenza, frequenta la Scuola Cantica di Santa Maria di Settimo. Proseguono, dunque, le Blind auditions a “The Voice Kids”, il talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Miriam Bruno ha cantato “Bring me to life” degli Evanescence. La giovane concorrente farà parte del Team di Nek. (redazione@corrierecal.it)

