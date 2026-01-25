Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il talento
The Voice Kids, la cosentina Miriam Bruno conquista la finale grazie al superpass
Proseguono, dunque, le Blind auditions a “The Voice Kids”, il talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici
Pubblicato il: 25/01/2026 – 7:45
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
ROMA Miriam Bruno, giovanissima cantante calabrese conquista direttamente la finale di The Voice Kids 2026 grazie al superpass deciso dal giudice Nek. Miriam, originaria di Cosenza, frequenta la Scuola Cantica di Santa Maria di Settimo. Proseguono, dunque, le Blind auditions a “The Voice Kids”, il talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Miriam Bruno ha cantato “Bring me to life” degli Evanescence. La giovane concorrente farà parte del Team di Nek. (redazione@corrierecal.it)
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali