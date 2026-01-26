Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:55
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

nel centro storico

Nuova frana a Cosenza, chiusa via Petrarca nella città vecchia

Strada impraticabile e controlli in corso da parte di Protezione Civile e Polizia Municipale

Pubblicato il: 26/01/2026 – 14:04
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Nuova frana a Cosenza, chiusa via Petrarca nella città vecchia

COSENZA Il maltempo che sta interessando il territorio nelle ultime ore ha provocato una nuova frana a Cosenza. Lo smottamento si è verificato in via Petrarca, nel centro storico della città, rendendo necessario l’immediato intervento delle autorità competenti.
Sul posto sono al lavoro dalla notte scorsa la Protezione Civile comunale e la Polizia Municipale per effettuare le valutazioni tecniche e garantire la sicurezza dell’area. A comunicarlo è stata l’assessore comunale con delega alla Protezione Civile, Veronica Buffone, che ha spiegato: «Dalla notte scorsa la Protezione Civile e la Polizia Municipale sono sul posto per le valutazioni necessarie su interventi, monitoraggio e sicurezza».


A scopo precauzionale, il tratto di strada interessato dalla frana è stato chiuso alla viabilità. Si raccomanda ai cittadini la massima attenzione.
Già nel 2021 via Petrarca era stata interessata da un importante episodio di dissesto: una frana di notevoli dimensioni riversò fango e materiali sulla strada che collega la zona delle Fontane dei 13 Canali al quartiere Spirito Santo. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
frana a cosenza
frana centro storico cosenza
frana in via petrarca a cosenza
maltempo cosenza
Rilevanti
veronica buffone
Categorie collegate
Cosenza
Cosenza e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x