Nuova frana a Cosenza, chiusa via Petrarca nella città vecchia

COSENZA Il maltempo che sta interessando il territorio nelle ultime ore ha provocato una nuova frana a Cosenza. Lo smottamento si è verificato in via Petrarca, nel centro storico della città, rendendo necessario l’immediato intervento delle autorità competenti.

Sul posto sono al lavoro dalla notte scorsa la Protezione Civile comunale e la Polizia Municipale per effettuare le valutazioni tecniche e garantire la sicurezza dell’area. A comunicarlo è stata l’assessore comunale con delega alla Protezione Civile, Veronica Buffone, che ha spiegato: «Dalla notte scorsa la Protezione Civile e la Polizia Municipale sono sul posto per le valutazioni necessarie su interventi, monitoraggio e sicurezza».



A scopo precauzionale, il tratto di strada interessato dalla frana è stato chiuso alla viabilità. Si raccomanda ai cittadini la massima attenzione.

Già nel 2021 via Petrarca era stata interessata da un importante episodio di dissesto: una frana di notevoli dimensioni riversò fango e materiali sulla strada che collega la zona delle Fontane dei 13 Canali al quartiere Spirito Santo. (redazione@corrierecal.it)

