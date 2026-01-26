Nuovo ospedale di Cosenza, rottura nel comitato No Scippo: lasciano tre associazioni fondatrici

la decisione

COSENZA “C’era una volta il Comitato No Scippo”: s’intitola così il documento con cui Consulta del Commercio, Buongiorno Cosenza e Comitato No Fusione annunciano di aver abbandonato l’organismo che si batte perché l’ospedale resti nel capoluogo bruzio: “Per chiarezza – scrivono le tre associazioni – e per rispetto della collettività così sensibile ai nostri appelli, della stampa che in questi mesi ci ha dato ampio spazio su una battaglia che ritenevamo e riteniamo legittima e, infine, per noi stessi comunichiamo che la Consulta del Commercio, Buongiorno Cosenza e Comitato No Fusione hanno deciso, a far data dallo scorso 23 gennaio, di lasciare il Comitato No Scippo del quale queste tre realtà sono state fra i fondatori. Divergenze “editoriali” ci hanno motivato in una scelta che, seppur dolorosa, appare quanto meno necessaria e dovuta per quanti hanno visto in questo Comitato una voce civica libera, autentica, scevra da ideologie e preconcetti e, soprattutto, lontana da accadimenti estranei alla vicenda del nostro Ospedale”.

Consulta del Commercio, Buongiorno Cosenza e Comitato No Fusione aggiungono che “il nuovo Ospedale di Cosenza, e sottolineiamo Cosenza, per il quale sono stati stanziati circa 450.000.000 euro, deve restare a Cosenza. Questo il mantra che ci ha motivato e ci motiva con ancora più forza oggi. Questo significa che, se il ricorso presentato dal Sindaco Caruso, che sta lottando strenuamente con scarso appoggio di istituzioni, enti, partiti politici, rappresentanze istituzionali varie per ottenere un nostro diritto, non di campanile ma di giustizia, non dovesse essere a nostro favore, a questo punto tutti noi avremo l’obbligo di combattere affinché l’Ospedale resti comunque nella nostra città. Su questa battaglia speriamo di coinvolgere quanti come noi hanno a cuore che a Cosenza resti l’Ospedale senza se e senza ma, anche a costo di negoziare “politicamente “questa opportunità. Noi – concludono – ci eravamo, ci siamo e ci saremo. Sempre”.

Nella foto l’incontro del Comitato No Scippo il 15 gennaio con il sindaco di Cosenza, Franz Caruso