Rose, scomparso un 39enne. Si era sentito male, dopo l’arrivo in pronto soccorso è sparito nel nulla

il giallo

COSENZA Che fine ha fatto Ilie Horea? Il 39enne, romeno, vive da solo a Rose (in provincia di Cosenza), dove lavora in una società della zona che costruisce e installa piscine. Del suo caso si sta occupando la redazione di “Chi l’ha visto?”. Nella notte di mercoledì 24 gennaio si è sentito male ed è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza dal quale si sarebbe allontanato venerdì 26 gennaio. Nessuno ha sue notizie. Ha portato con sé il cellulare, ma non il borsello contenente gli effetti personali: documenti, carta di credito, caricabatterie. (redazione@corrierecal.it)