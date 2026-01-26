Skip to main content

26/01/2026
la tragedia

Scalea, aiuta una automobilista in panne: investito e ucciso

Tragedia questa sera nel Cosentino, sulla Statale 18 nei pressi del ponte Lao

Pubblicato il: 26/01/2026 – 21:30
Scalea, aiuta una automobilista in panne: investito e ucciso

SCALEA Tragedia questa sera nel Cosentino, sulla Statale 18 nei pressi del ponte Lao, a Scalea, dove un uomo è morto, travolto da un’automobile in transito, quando si era fermato per soccorrere una donna ferma con l’auto in panne. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine. Della vittima non sono state ancora rese note le generalità. A darne notizia è Agi.

