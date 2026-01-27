Catanzaro, Cisse verso il Psv Eindhoven: trattativa alle battute finali

la partenza

CATANZARO Come anticipato nei giorni scorsi, l’avventura di Alphadjo Cisse con la maglia del Catanzaro potrebbe concludersi a breve. Il giovane attaccante, arrivato in giallorosso in prestito dall’Hellas Verona soltanto sei mesi fa, è finito nel mirino del Psv Eindhoven, pronto a investire su di lui in maniera definitiva.

Il club veronese, che detiene il cartellino del classe 2006, avrebbe già trovato un’intesa di massima con i campioni d’Olanda per una cessione a titolo definitivo, con una valutazione che si aggirerebbe tra i sette e gli otto milioni di euro. Resta però da sciogliere il nodo legato al Catanzaro, che dovrebbe rinunciare in anticipo al prestito secco del giocatore. La società giallorossa avrebbe chiesto un indennizzo importante, intorno al milione di euro, per liberare l’attaccante prima della naturale scadenza dell’accordo. Una cifra superiore rispetto alla proposta iniziale avanzata dall’Hellas Verona, ma la distanza tra le parti non sarebbe incolmabile.

Un’eventuale partenza di Cisse rappresenterebbe una perdita significativa per il Catanzaro: in questa prima parte di stagione il 18enne ha collezionato 21 presenze, mettendo a segno 6 reti. Numeri che hanno acceso i riflettori sul suo talento e che ora obbligherebbero il club a muoversi sul mercato per individuare un sostituto all’altezza. Con la finestra di trasferimenti invernale in chiusura il 2 febbraio, il tempo a disposizione non è molto e trovare un profilo capace di garantire lo stesso impatto non sarà un’operazione semplice. (redazione@corrierecal.it)

Foto Us Catanzaro

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato