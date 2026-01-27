Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:00
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

le designazioni

Di Reda al “Marulla” per Cosenza-Casertana. Castellone arbitrerà Siracusa-Crotone

Resi noti i direttori di gara della quinta giornata del girone di ritorno del campionato di serie C girone C

Pubblicato il: 27/01/2026 – 14:53
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Di Reda al “Marulla” per Cosenza-Casertana. Castellone arbitrerà Siracusa-Crotone

ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della quinta giornata del girone di ritorno del campionato di serie C girone C. Atalanta U23-Benevento: Poli di Verona; Picerno-Potenza: Acquafredda di Molfetta; Cavese-Casarano: Aldi di Lanciano; Cosenza-Casertana: Di Reda di Molfetta; Foggia-A.Cerignola: Gauzolino di Torino; Monopoli-Latina: Marotta di Sapri; Salernitana-Giugliano: Tropiano di Bari; Siracusa-Crotone: Castellone di Napoli; Sorrento-Catania: Gandino di Alessandria; Trapani-Team Altamura: Rossini di Torino. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
arbitri serie c
arbitro cosenza-casertana
arbitro siracusa-crotone
castellone di napoli
cosenza calcio
crotone calcio
sport
Categorie collegate
Cosenza
Cosenza e provincia
Crotone
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x