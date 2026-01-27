Maltrattamenti in famiglia, il tribunale assolve un cosentino

La sentenza

COSENZA Il giudice monocratico di Cosenza, Eleonora Palmieri, ha assolto B.A. dal reato di maltrattamenti in famiglia. La procura di Cosenza aveva chiesto la condanna a due anni e due mesi, mentre al termine di una lunga istruttoria, il Tribunale ha assolto l’imputato. Si attende il deposito delle motivazioni. L’imputato era difeso dall’avvocato Amelia Ferrari. (f.b.)

