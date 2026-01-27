Si legge in: 1 minuto
La sentenza
Maltrattamenti in famiglia, il tribunale assolve un cosentino
La procura di Cosenza aveva chiesto la condanna a due anni e due mesi
Pubblicato il: 27/01/2026 – 18:41
COSENZA Il giudice monocratico di Cosenza, Eleonora Palmieri, ha assolto B.A. dal reato di maltrattamenti in famiglia. La procura di Cosenza aveva chiesto la condanna a due anni e due mesi, mentre al termine di una lunga istruttoria, il Tribunale ha assolto l’imputato. Si attende il deposito delle motivazioni. L’imputato era difeso dall’avvocato Amelia Ferrari. (f.b.)
