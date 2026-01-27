Niscemi, Ciciliano: «L’intera collina sta crollando»

L’emergenza

“L’intera collina che sta scendendo verso la piana di Gela: significa fondamentalmente che l’impatto è particolarmente complesso”. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano durante il sopralluogo a Niscemi, comune del Nisseno colpito da una frana che ha comportato l’evacuazione di centinaia di famiglia. “Ci sono delle case prospicienti sul coronamento della frana che ovviamente non potranno più essere popolate – ha spiegato Ciciliano in una dichiarazione trasmessa da RaiNews24 -, quindi è necessario ragionare insieme al sindaco su una delocalizzazione definitiva di queste famiglie. C’è ovviamente una fascia di sicurezza che deve essere analizzata”. “Un dato è certo – ha evidenziato ancora il capo della Protezione Civile -: la frana è assolutamente ancora attiva, l’ho documentato io stesso, quindi è chiaro a tutti che la situazione è particolarmente critica”.