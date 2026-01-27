Skip to main content

giorno della memoria

Occhiuto: «Mai abbassare la guardia contro l’antisemitismo»

«Uno dei momenti più bui della storia»

Pubblicato il: 27/01/2026 – 10:28
«Il Giorno della Memoria non è una ricorrenza formale, ma un richiamo forte alle coscienze di ciascuno di noi. La Shoah ha rappresentato uno dei momenti più bui della storia dell’umanità e ci obbliga a non abbassare mai la guardia contro l’antisemitismo, il razzismo e ogni forma di odio. La memoria deve tradursi in un impegno concreto e quotidiano. Difendere la dignità della persona, educare al rispetto e respingere con fermezza ogni fanatismo è una responsabilità che riguarda tutti, oggi e sempre». Cosi Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

