Sorpreso con oltre 200 grammi di droga in auto, un arresto nel Crotonese

i controlli

CROTONE Un giovane è stato arrestato a Roccabernarda, nel Crotonese, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’arresto in flagranza è stato condotto dai Carabinieri del NOR – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio. I militari si sono insospettiti dallo stile di guida “anomalo”, procedendo dunque a fermare l’auto per effettuare il controllo. All’interno dell’abitacolo e occultate sotto il sedile lato passeggero sono state rinvenute e sottoposte a sequestro tre confezioni in plastica contenenti complessivamente oltre 200 grammi di sostanza stupefacente, del tipo marijuana e hashish. Sono stati poi sequestrati un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento, elementi che, per quantità e modalità di occultamento, risultavano compatibili con un’attività di spaccio. Il giovane è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione rientra nel più ampio quadro delle azioni di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti poste in essere dall’Arma dei Carabinieri sul territorio, attraverso una presenza costante, capillare e dinamica, e si avvale della stretta e continua sinergia con la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio , che coordina con attenzione ed efficacia l’attività dei Carabinieri, garantendo una risposta tempestiva e incisiva ai fenomeni di illegalità.

