l’emergenza

REGGIO CALABRIA Forte preoccupazione a Caulonia per la situazione in cui riversa la rupe Maietta, parte dell’antica “Giudecca”. Le immagini parlano chiaro: l’area – da anni oggetto di dissesto idrogeologico – sta lentamente cedendo. L’ultimo episodio critico si è registrato nel corso della scorsa notte. Un nuovo smottamento ha interessato un’area già profondamente segnata da anni di incuria e dissesto idrogeologico. Il terreno, ormai saturo e instabile, ha mostrato segni di cedimento strutturale. A dare il colpo di grazia a una situazione già precaria è stato il recente passaggio del Ciclone Harry. Le precipitazioni torrenziali che hanno investito Calabria, Sicilia e Sardegna nei giorni scorsi hanno accelerato i processi erosivi, innescando il movimento franoso che oggi tiene la comunità con il fiato sospeso. (m.r.)

