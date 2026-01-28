Autostrada, avanzano i lavori di adeguamento del viadotto “Friddizza” tra Cosenza e Rogliano – VIDEO

“grandi opere”

COSENZA Avanzano i lavori di adeguamento del viadotto Friddizza lungo la A2-Autostrada del Mediterraneo, in prossimità del km 265,500 nel territorio comunale di Dipignano tra gli svincoli di Cosenza e Rogliano in provincia di Cosenza. Lo riferisce l’Anas in una nota. “L’intervento, cofinanziato dall’Unione Europea, rientra in un più ampio programma nazionale di potenziamento delle infrastrutture strategiche e mira a rendere il viadotto idoneo a un utilizzo sia civile sia militare. L’opera – spiega Anas – rappresenta un elemento strategico per migliorare la sicurezza, la resilienza e la funzionalità di un asse viario fondamentale per il territorio e per la mobilità nazionale”.

